李兆基1.5億捐港大 成立智慧科學研究院

張翔感謝李兆基的捐款，並稱研究院會將人類、社會和機器結合，科研隊伍亦將以研究院為基地，「帶領未來信息技術的革命，將重塑眾多支柱產業，包括汽車、互聯網、醫學診斷、能源等領域，推動人類社會的進步。」

另外，有「無線充電之父」之稱的港大工程學院電機及電子工程系講座教授、黃乾亨黃乾利基金教授（電機工程）許樹源，獲頒美國國家發明家協會發明家院士榮譽，於明年4月就任。許樹源在過往20多年，在電力轉換、無線電力傳送等領域取得成果，其中一系列無線充電技術，其後被應用於無線充電器上，技術更被國際採納為全球第一個無線充電的國際標準。

無線充電之父許樹源獲發明家院士

許樹源對獲頒院士感高興，稱自己是極少數非以美國為研究基地而能獲選的發明家，實屬難得，其團隊亦正研發更多專利技術，「期望這些發明能造就更多環保節能產品，為可持續發展作出重大貢獻」。發明家院士是頒授予發明家的最崇高榮譽，藉此肯定其發明對提升人類生活質素、經濟發展及社會福祉的貢獻。