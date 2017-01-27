TSA全級考學校數目拒公布 考局稱免學校壓力 家長斥隱瞞

明報記者

教育局上學年起實行抽樣考小三TSA，在全港477間公營（官津及直資）小學，每校小三級抽一成人考，亦容許學校申請全級小三考TSA，索取載有評估數據的學校報告。本報向考評局查詢2019年申請全級考小三TSA的數目，考評局指除以隨機抽樣一成學生參與TSA，學校可根據校本情况選擇直接聯絡考評局，安排全體小三學生參與TSA並取得詳細報告。因此，考評局按相關政策方向，不會公布整體學校參與的數字，避免為學校帶來不必要的壓力和負擔。

葉建源：理由不合理將跟進

立法會教育界議員葉建源表示，是次考評局拒絕提供數字的理由屬「不合理」，指數字只是用於檢視有多少間學校申請全級應考，而非公開申請的學校名稱，不明為何考評局會認為對學校構成壓力，稱會跟進事件。

家長聯盟：全港全級考都無人知

家長聯盟發言人張豔璿批評，考評局有心隱瞞學校參與數字，「等於全港學校全級考都無人知」。她認為，政府應公布全級參與TSA學校的名單，讓家長選校時心中有預算。

2018年沒有參與全級考小三TSA的浸信會天虹小學，來年繼續不參與。校長馮耀章表示，11月初曾就明年小三TSA安排向該校家長派發問卷，結果顯示，約52%小三級學生家長支持抽10%考，其餘支持全級考，當中大部分支持全級考的家長也要求不操練。馮耀章說，經校董會討論後，考慮到大多持份者的意見，「暫時也覺得三年級是否適宜再加多個考試給他們？如果可以避免的話，是否可以盡可能減少呢？」該校最終決定沿用去年抽10%考的方式。

天水圍循道衞理小學亦連續兩年不參與全級考，校長蘇炳輝稱學校諮詢過家長、教師等意見，認為現階段不用全級考TSA，小三生成績大致穩定，但會再視乎未來安排，考慮特定年期如每3或5年全級考以蒐集詳細數據。