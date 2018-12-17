教育
通通識 第554期
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集師廣益﹕忽視孩童情感 影響個人成長

【明報專訊】「個人成長與人際關係」單元中其中一重要概念是「自我發展」，指青少年在成長過程中發展自我概念的過程。當中涉及很多因素，包括先天因素如外表及性別，也有後天因素如原生家庭的教養方式和社會環境等。

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