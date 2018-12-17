申請者資料網上可尋 播道致歉認意識不足

稱未通知科技公司刪除 現已銷毁

將軍澳播道書院為「一條龍」直資學校，即小學及中學相結連，小學一年級一年學費約2.01萬元。本報記者在搜尋網站以「播道書院（直資中小學）小一入學申請表」或「EVANGEL PDF Application NO. P1」等字眼搜尋，即顯示相關字眼的PDF檔案，不過檔案並非播道書院申請表格，而是一份2016年學童申請表資料。除申請就讀學童個人照外，還有出生日期、身分證號碼、父母職業、聯絡電話和居住地址等私人資料。暫時最少兩名學童資料外泄。

本報就此事向播道書院校長盧偉成及電郵相關問題查詢。學校其後以電郵回覆，稱以往申請者以紙本形式遞交，學校在完成入學程序後，會銷毁申請入學者的個人資料，後因申請人數眾多，2015年起學校「透過由科技公司運作之網站來處理網上入學資料之輸入」，申請者輸入資料後，仍需將列印好的表格交給學校。

校方說處理入學程序後已將紙本資料銷毁，「惟意識不足，未有吩咐相關科技公司把保留在公司網上系統的資料也銷毁」，稱已即時要求科技公司銷毁相關資料。校方又稱已成立小組檢討，亦跟科技公司討論如何改善，「避免同類事件再次發生」，並對事件「深表歉意」。本報其後再以相同字眼搜尋，已未能查閱到相關資料。

教局：已聯絡學校 私隱署：展循規審查

就是次事件，教育局說已就事件聯絡學校，又表示學校需跟從《個人資料（私隱）條例》的規則處理學生的個人資料。個人資料私隱專員黃繼兒指出，學校保留資料的時間不應超過達至原來目的之實際所需，又稱學校應保障個人資料不會未經授權或意外被查閱等，「否則便有可能違反《私隱條例》下的資料保安原則」。他又說公署將就事件展開循規審查。

明報記者