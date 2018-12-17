逾8%中學生 交友App收過裸照 社工：網上交友戒心低 有12歲童傳性感照

傳兒童性感照違法 無關「你情我願」

「關注傳媒對青少年影響聯席」今年5至6月訪問了1900名中一至中六學生，了解他們用手機溝通和交友應用程式的情况。近半人試過網上交友，話題除有偶像娛樂（32.4%）、學業（34.6%）等，也有涉及性話題，8.4%收過半裸或全裸照片。

註冊社工、香港基督教女青年會督導主任蘇艷芳稱，接觸過一些中學生，指收到男網友的內衣褲照片，對方順勢要求該名學生「你又傳你的（內衣照）給我」，最終來來回回傳了數次。她稱學生心態覺得雙方互傳照片也合理，卻沒意識到自己的照片或會外流。蘇艷芳稱，中學生不懂保護自己身體，她接觸的個案中，互傳性感照片的學生最小只有十二三歲。

據《防止兒童色情物品條例》，管有兒童（未滿16歲）色情物品包括照片、影片等，屬違法行為。聯席成員之一、自由脈搏通識研究中心總監陳鑑銘稱，不論學生是否「你情我願」傳性感照，存有及傳遞照片已屬違法行為。

逾一成受訪者稱會與網上認識的朋友外出，三成人稱覺得有機會與對方發展愛情。蘇艷芳說，有中學生個案約網友到商場，「第一次見面已有性侵犯的行為，被對方拖手及強吻」。聯席提醒，部分交友應用程式被人濫用成為約性伴侶、性濫交，甚至是性工作者尋找嫖客的工具，學生要小心免被引誘。

初中生購平票擬轉售 不知來源險惹官非

另有個案是被網友騙財，蘇艷芳稱，有初中生從網友購入一批廉價門票，打算轉售圖利，不料被警方揭發門票是網友從非法途徑取得，差點惹上官非。蘇艷芳稱不是阻止年輕人網上交友，調查亦顯示學生向網友分享可減壓，感到被了解，但要留意當話題涉及金錢和性時，便要提防受騙。