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智叻中文Smarties' 第388期
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文化萬花筒﹕齊挑「來佬貨」

【明報專訊】聖誕和新年將至，為家人朋友準備禮物真是讓人頭痛。小四S班一起逛百貨公司挑禮物，互相幫大家出主意。原來很多我們自小接觸的物品都從西方而來，而且在遠古時代就傳入了中國呢！

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