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2018年12月14日星期五
語文同樂 第351期
每年800人獲免費服務 教局流標 聽障童無助聽器
言語治療把握時間 佩戴助聽器第一步
逾半青少年缺網絡安全意識
師心事﹕VR／眾裏尋他千百趣
師心事﹕文字闌珊處 尋教學可能
潮看文史﹕日流韓流
看圖寫作﹕我與你的距離
閱讀篇章﹕〈君子德禾〉
閱讀篇章﹕實戰篇
閱讀篇章﹕參考答案
諸君有禮﹕古禮 過時了嗎？
卷二練筆﹕論述質素 高下關鍵
綜合精練．演講辭︰培養青少年責任感
作戰攻略﹕卷一／一個例子，更勝千言萬語
文化萬花筒﹕齊挑「來佬貨」
文化萬花筒﹕來佬貨從何來？
答案．文化萬花筒
時事考題﹕杜牧墓地成菜地
答案．時事考題
智叻書室﹕全能偵探衛斯理
趣卜卜書齋﹕肥非肥、小非小？
創意園地﹕聖誕填色比賽
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綜合精練．演講辭︰培養青少年責任感
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每年800人獲免費服務 教局流標 聽障童無助聽器
言語治療把握時間 佩戴助聽器第一步
逾半青少年缺網絡安全意識
師心事﹕VR／眾裏尋他千百趣
師心事﹕文字闌珊處 尋教學可能
潮看文史﹕日流韓流
看圖寫作﹕我與你的距離
閱讀篇章﹕〈君子德禾〉
閱讀篇章﹕實戰篇
閱讀篇章﹕參考答案
諸君有禮﹕古禮 過時了嗎？
卷二練筆﹕論述質素 高下關鍵
綜合精練．演講辭︰培養青少年責任感
作戰攻略﹕卷一／一個例子，更勝千言萬語
文化萬花筒﹕齊挑「來佬貨」
文化萬花筒﹕來佬貨從何來？
答案．文化萬花筒
時事考題﹕杜牧墓地成菜地
答案．時事考題
智叻書室﹕全能偵探衛斯理
趣卜卜書齋﹕肥非肥、小非小？
創意園地﹕聖誕填色比賽
每年800人獲免費服務 教局流標 聽障童無助聽器
言語治療把握時間 佩戴助聽器第一步
逾半青少年缺網絡安全意識
師心事﹕VR／眾裏尋他千百趣
師心事﹕文字闌珊處 尋教學可能
潮看文史﹕日流韓流
看圖寫作﹕我與你的距離
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閱讀篇章﹕實戰篇
閱讀篇章﹕參考答案
諸君有禮﹕古禮 過時了嗎？
卷二練筆﹕論述質素 高下關鍵
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答案．文化萬花筒
時事考題﹕杜牧墓地成菜地
答案．時事考題
智叻書室﹕全能偵探衛斯理
趣卜卜書齋﹕肥非肥、小非小？
創意園地﹕聖誕填色比賽
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