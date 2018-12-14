逾半青少年缺網絡安全意識

青協及城大在今年3月至6月，透過問卷成功訪問1739名中一至大專學生，逾五成受訪者缺乏網絡安全意識，如會毫不猶豫地使用公眾的Wi-Fi上網，及會使用公眾場所的免費充電器等。此外，調查又顯示青少年的網絡違規行為如曾下載非法軟件等，和「缺乏網絡安全意識」的關係顯著。

高材生報復老師擅改內聯網資料

調查另發現，緊密的「親子關係」、具「抑鬱症狀」及「感同身受能力」的受訪者，與網絡違規行為及網絡侵害行為，如曾將他人照片移花接木達至恥笑效果等的關聯，並不顯著。青協指曾有中五高材生獲學校教師信任，給予其內聯網密碼以協助管理，怎料該男生為了報復某老師，在未經准許下多次登入內聯網並修改該老師的個人資料，最終被校方揭發並報警。

網絡違規誤當電腦技術高

城市大學人文社會科學院副院長（研究及深造教育服務）黃成榮表示在犯罪學上而言，如親子關係好便較少違規行為，是次調查卻顯示親子關係愈好和網絡侵害行為愈少的關聯極低。他指有網絡違規行為的青少年，平日亦可能是品行良好的學生，有時他們可能誤以為網絡違規行為等同電腦技術高，從而產生自豪感，卻未為意可能會犯法。

青協「青年違法防治中心」督導主任陳文浩亦指有些網絡違規行為普遍，如使用下載非法軟件等，部分青少年以為是「正常」行為，又指部分青少年以為在網絡世界可不負責任地匿名行事。陳文浩建議應從小學開始，加強青少年有關網絡守法及安全意識的觀念。