每年800人獲免費服務 教局流標 聽障童無助聽器

配機例行檢查

初生嬰兒、幼童當確診有聽障，會由醫院轉介教育局，安排其委託的外判供應商，為聽障幼童免費配助聽器及耳模，及做例行檢查，直至他們中學畢業。過去3年，平均每年有約800人使用相關服務（見表）。過去13年一直承辦服務的峰力香港聽覺中心，本學年未有續辦。教育局回覆查詢時指出，大半年前已開展新一輪招標工作，惟最終沒有投標者完全符合要求，以致沒有助聽器供應商能在2018/19學年履行新合約。

教局：精簡要求 招標本月完成

教育局表示已設計既能照顧學生佩戴助聽器的需要，而又較精簡的服務要求，以期在較短時間內完成招標工作。招標程序已展開，料最快可在本月內完成；至今收到3名家長就助聽器服務來信。峰力香港聽覺中心董事長甘炳基稱，按合約，在2016及2017學年配機的學童，仍享有服務開始起計的3年覆檢期，強調非因商業理由不投標。

蔡太的兒子兩歲10個月大，她稱，兒子出生時未被驗出聽力有問題，又一度誤以為是患自閉症，最終延至今年10月才確診雙耳深度弱聽。她稱，比原先應該可確診的時間遲了10個月，並已排期明年2月做人工耳蝸手術。她稱，原希望在手術前配好助聽器，評估手術是否必要，不料教育局配機服務無期。蔡太上月初向教育局查詢情况，「教育局從來無說過何時有機，只說不知道」，最終要向其他家長借了一部較舊型號的耳機。據她了解，有數十名家長面對相同情况。

家長無奈需借耳機

宣美語言及聽覺訓練中心總幹事龐劉湘文稱，聽障幼童光等助聽器，白白錯過治療及學說話時間，「對普羅家長而言很慘，一部助聽器要8000元，一對要1.6萬元，又要花錢做耳模及做檢查，金額不小」。她又稱，教育局就助聽器供應外判安排，應要檢討，很多人都有提出過用「耳機券」，讓家長憑券到不同中心換機，認為未來可考慮及商討不同方法。