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常識天下 第136期
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答案

【明報專訊】1. B。探測器要降落火星並非易事，過去登陸任務成功率只有40%，部分原因在於火星大氣層空氣稀薄，難以減緩探測器下降速度，登陸過程驚險萬分，故被稱為「恐怖7分鐘」。

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