教育
常識天下 第136期
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聖誕該怎樣過？

【明報專訊】聖誕快到了！你有聖誕願望和想要的聖誕禮物嗎？保良局林文燦小學不同國籍的學生，趁聖誕臨近寫下聖誕願望，並告訴大家回家鄉時會怎樣過聖誕呢！今年你又有什麼聖誕願望？

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