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2018年12月13日星期四
通通識 第553期
生物物理雙拼科 文憑試僅32人考 「生物化學」達5級者僅0.8％
中文科重考 有人U級變5級
小學生設計自動收功課機獲獎
時事議題﹕基因改造嬰 掀倫理論爭
時事議題﹕基因編輯倘遭濫用 人類存續或受影響
時事議題﹕基因改造農作物有利有弊
時事議題﹕答題指引
漫畫拆解﹕港貧窮人口逾137萬
世界三分鐘﹕從《十年日本》看人口老化憂慮
新媒體時代﹕認清求愛危機 慎防交友程式陷阱
題型拆解﹕適當運用資料 輕鬆取分
圖看天下﹕瑞士農夫保牛角公投失敗
聖誕該怎樣過？
國有特色：聖誕節齊許願
新聞焦點：基因編輯BB出生
答案
新聞有常識：NASA「洞察」號登陸火星
跑手遭硬塞國旗 失馬拉松冠軍
國際大事典：民怨爆發 法國現「黃背心運動」
答案
天地之間：為何新界比較冷？
答案：
你知？我知！ 滿天雪花片片
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漫畫拆解﹕港貧窮人口逾137萬
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【明報專訊】◆資料A
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生物物理雙拼科 文憑試僅32人考 「生物化學」達5級者僅0.8％
中文科重考 有人U級變5級
小學生設計自動收功課機獲獎
時事議題﹕基因改造嬰 掀倫理論爭
時事議題﹕基因編輯倘遭濫用 人類存續或受影響
時事議題﹕基因改造農作物有利有弊
時事議題﹕答題指引
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新媒體時代﹕認清求愛危機 慎防交友程式陷阱
題型拆解﹕適當運用資料 輕鬆取分
圖看天下﹕瑞士農夫保牛角公投失敗
聖誕該怎樣過？
國有特色：聖誕節齊許願
新聞焦點：基因編輯BB出生
答案
新聞有常識：NASA「洞察」號登陸火星
跑手遭硬塞國旗 失馬拉松冠軍
國際大事典：民怨爆發 法國現「黃背心運動」
答案
天地之間：為何新界比較冷？
答案：
你知？我知！ 滿天雪花片片
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