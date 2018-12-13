小學生設計自動收功課機獲獎

就讀樂善堂梁銶琚學校（分校）的小六生鍾佳衡說，自己平日需要幫忙收功課，若當天功課量多，他便得花最少十數分鐘收集及整理，接着又要行樓梯上較高樓層的教員室交給老師，既花時間又辛苦，很多同學亦曾如此反映。他和另外3名同學包括讀小五的柯伊庭，希望設計出一部可自動分類功課的機器。

製成模型 感應顏色自動分類

4人花了半年時間，製成「自動收功課機」模型，以顏色感應器感應習作的顏色，從而自動將功課分類並輸送到不同收集箱。雖然該收集功課機暫未能真正在日常生活中使用，但他們運用在STEM（科學、科技、工程和數學）課堂上學會的知識，自行設計及組裝機器，包括輸送帶及充電裝置，獲益良多。該收集功課機早前在「智慧城市專題研習計劃」中獲得傑出獎。

今年學與教博覽以「攜手共創教育未來」作主題，有超過350家參展商攤位，另有來自芬蘭、瑞典、英國和本地學者及學校代表等，分享或討論熱門教育議題，包括人工智能應用及21世紀學校領導。