中文科重考 有人U級變5級

中文科2018年重設範文考核，分析中文科重考生「翻身」表現，有468人原先考得3級或以上，當中110人重考後變成不達標，反映重考有降級風險。

重考中英 僅四成達入大門檻

中六適齡人口下跌，重讀生人數亦隨之下降，今年有5117名文憑試日校及自修重考生，比去年7759人減少2642人。部分人選擇重考部分科目，分別約四成人在中或英取得3級或以上（見表），即有近六成人重考中英文依然未達標；不過，亦有部分考生成功「升級」，在去年中文不達標（取得2級或以下）的學生，29%重考後取得3級或以上，英文科則有18%人原先不達標，重考後有3級或以上。

應考5科或以上的重考生有894人，當中182人（20%）取得至少4個核心科「3322」及一個選修科2級成績，即每5名重讀至少5科的考生，有一人達大學收生門檻，比率較去年約30%低；該894名重讀生之中，約一半考得副學位入學要求「22222」。