生物物理雙拼科 文憑試僅32人考 「生物化學」達5級者僅0.8％

首屆有1480人考「生物物理」

考評局昨發布2018年文憑試報告，顯示今年有來自439間中學的50,642名日校考生報考，當中組合科學「生物、物理」的應考人數由去年46跌至32，參與日校亦由5間減至3間；報告同時公布各科成績分佈，發現組合科學「生物、化學」考生考獲5級或以上的比例最小，只佔整體0.8％（見表）。中華傳道會劉永生中學校長鄭德富表示，該校自新高中學制開辦「生物、化學」及「化學、物理」兩科組合科學，但不受學生歡迎，「兩科加起來辛苦過一個選修科，要讀的亦多過一個選修科」。

校長：雙拼比單科要讀更多

鄭德富解釋，學生若想在大學專修科學，修讀完整一科生物、物理或化學較有利，「如果（學生）一入去（大學）主修化學，讀組合科學的，等於讀了約一半的化學知識，就算有些大學化學系收，入學後追（進度）也有排追」。

鄭補充，因應學生人口下降，教育局推行減班政策，該校高中已由每級5班減至4班，每班人數亦由約40減至32，為更好分配資源，該校自第4屆文憑試生畢業後便停止開辦組合科學。

至於「三拼」科目「綜合科學」（包括生物、化學及物理知識），今年則有99名日校考生應考，涉及10間學校，包括寶覺中學。該校校長陳淑雯說，任教教師熟悉該科考評方式和內容，亦滿意學生過往成績，故未來仍會開設，現時高中每級有約10學生修讀。陳又說，該科以中文授課，相對該校以英文教授的物理和化學，可讓學生在教學語言上有另一選擇。