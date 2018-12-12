定向模擬採訪 半小時拍片寫報道

新傳學生指導起題技巧

模擬採訪期間，中大新聞與傳播學院五年級學生謝馨怡觀察校記表現，並提供意見。校記對撰寫新聞標題有疑問，謝馨怡指導他們應捉住新聞重點，例如若有死傷，應在標題清楚地指出，同時應避免使用多餘的標點符號，如有校記在標題內用上「驚！？」便不太可取。總結整個模擬採訪，謝馨怡讚揚一眾校記勇於發問，惟需注意提問時的語速和禮儀，「目擊者只是路過，沒有義務向你『報料』」，建議校記可用與朋友談天的語氣，受訪者會答得「舒服」些。

■校記感想

潘明珊（東莞工商總會劉百樂中學，中五）

「因為我寫字較慢，模擬採訪時可能來不及記下事件。這次體驗讓我知道記者要處理突發事件，需要爆發力。期待未來一年的校記計劃中，能夠見到更多現職記者，跟他們學習。」

胡浩林（中華基督教會全完中學，中四）

「我很喜歡講者（黃潔慧）有關傳媒公信力的分享，模擬採訪的活動讓我有機會體會記者的工作。希望在校記計劃中，有機會到編輯部參與真正的採訪。」

呂啟匡（聖言中學，中五）

「模擬採訪時，我負責採訪『鰂魚涌爭執事件』，在突發場景中感受到當記者並不容易，期待之後會有更多類似講座和採訪活動。」