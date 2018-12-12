講座二．林靜潔：記者監察政府 操守要求更高

引美總統話「不接受沒有傳媒的政府」

林靜潔引用美國第三任總統湯瑪斯‧傑弗遜（Thomas Jefferson）的話，說明新聞自由和傳媒監察對社會的重要。傑弗遜高度推崇言論自由，不接受「沒有傳媒的政府（a government without newspapers）」。她解釋：「傑弗遜相信，政府若缺乏傳媒監察，官員只會肆無忌憚地貪污，國民不會有好日子。」有校記問：「極權社會的傳媒往往受政府打壓，那裏的記者還有監察政府的作用嗎？」林靜潔說，極權社會的傳媒均屬國營機構，記者主要宣傳政府的立場，與香港及西方部分國家的傳媒體制不同，無法相提並論；並藉此提醒校記，珍惜香港仍有的言論自由。她說在香港的傳媒機構工作有時會出現「自我審查」，雖然沒有百分百自由，但「在有限的空間裏做最真實的自己，把所知的全部如實反映」，便算盡了記者的職責。

5項操守：準確獨立公正人道問責

林靜潔問校記：「什麼事情是記者不可以做的？」校記的回應聲此起彼落，「不可做假新聞、要客觀、不可以預設立場……」她喜見校記積極回應，隨後指出並詳細解釋5項記者道德操守：真實而準確、獨立、公正客觀、人道和問責。提到「人道」時，林靜潔憶述2012年南丫海難，新聞直播中有記者在岸上訪問獲救男子：「當時船上的情况如何？」男子木無表情地答:「你有看見我老婆和女兒嗎？」記者仍不罷休:「你老婆、女兒不見時的情况是如何的？」校記們聞言嘩聲四起。林靜潔認為該記者缺乏仁慈之心，「採訪是記者的職責，但一定要注意提問的方式和對象是否合適，在履行職責和人道之間取得平衡」。