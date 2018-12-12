講座一﹕什麼值得報道？ 黃潔慧提5要點

時機重要性親近度顯著度人文興趣

黃潔慧續稱，「親近度」指該則新聞離讀者有多近，所以本地新聞的篇幅會多於外國的；「顯著度」即新聞主角的知名度，假設人質事件中，被挾持的是大學校長，便很大可能成為新聞頭條；「人文興趣」是指如果一則新聞不符合以上4項指標，但是公眾感興趣的，也值得報道。

黃潔慧寄語校記，不要被眼前資訊和固有觀點影響。她以政府的「明日大嶼」願景為例，指出過去一段時間與港珠澳大橋、大嶼山填海計劃相關的報道，都稱這些基建承接了大灣區的發展趨勢。她同意深圳、惠州等大灣區城市值得學習，「但如果打開地圖，你會發現深圳、惠州等（值得香港學習的）城市在北面，港珠澳大橋和大嶼山填海的位置卻在香港的西面，而（西面的大灣區城市）澳門和珠海未必是香港想經濟接軌的對象」。黃潔慧藉此指出，「港珠澳大橋、大嶼山填海承接了大灣區的發展」的說法未必是事實的全部，媒體的報道卻很容易影響公眾認知。

別被資訊固有觀點影響

在網絡時代，似乎用一部手機就可以報道新聞，人人都可以是「記者」。黃潔慧對此感到憂慮，因為當人人都是資訊的生產者和傳播者，虛假的資訊也會被迅速傳播。她認為假新聞會造成很大損害，並擔憂即使今天假新聞被揭發，但在幾年後可能再次出現，又會有讀者信以為真。她提醒校記，專業記者的責任正是尋求並報道真相。