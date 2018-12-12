嶺大設六七暴動資料庫 資助者：只蒐歷史非漂白

稱記雙方論述 料2021年開放

資料庫將以電子形式設於嶺大圖書館網站，嶺大香港與華南歷史研究部主任劉智鵬表示，六七暴動一直是禁忌，導致歷史資料匱乏，教師一般「以暴動方向處理，一件負面事件，一班有組織和規模的市民長時間動搖當時香港政府管治」，但從另一角度看，「警力那時候是否突然急速膨脹？」他期望透過口述歷史等方式記錄兩個陣營論述，將歷史「拿出來分析」。

當年曾因事件入獄的香港見證1967有限公司創辦人楊宇杰表示，以往坊間的六七暴動紀錄較零碎，不少人利用部分史料攻擊某一群體，缺乏完整性，「將歷史資料變成現實鬥爭的工具」，盼設立資料庫，收集文字、視頻等史料，讓討論建基於史實，重申不是「漂白」六七暴動，「我們只做分類，搶救歷史，之後關於是非黑白，後人來評論」。

該公司主席兼創辦人林占士當年任職港英督察，他說與左派雙方均做了自己認為正確的事，「沒有說誰對誰錯」，資料庫並非判定對錯，而是反映各方觀點，讓人了解起因、經過及結局；整個計劃料需花約100萬，劉智鵬說會繼續籌募經費。