貢獻香港教育大半生 舊生涂謹申：最慈祥的人 華仁前校監狄恆逝世

港華及九華分別在學校網頁公布狄恆離世消息，港華校網張貼悼念活動詳情，12月22日將在九華的聖依納爵小堂舉行葬禮彌撒及瞻仰遺容儀式，靈柩之後會移至跑馬地天主教聖彌額爾墳場安葬。

享壽91 愛爾蘭出生53年來港

1927年出生的狄恆，將其一生貢獻香港的教育（見表），他在愛爾蘭都柏林大學畢業後，1953年選擇來港，與其淵源最深的是華仁兩校，不同年代的舊生都受過他教導。1975至1982年就讀九華的涂謹申，回憶起中三、中四時貪玩，想試駕電單車，向校內神父Kennedy借車，有次趁晚上八九時校園不多人，偷偷駕駛電單車，被在校居住的狄恆見到。涂當時「驚得要命」，怕校長懲罰，但狄恆並未生氣，更喚涂的英文名說，「小心點，不要開太快。」涂謹申讚狄恆為人慈祥，諄諄教誨時說話溫柔，認為無人及得上狄恆的慈祥。

涂：偷駕電單車沒捱罵 反被着小心

教育局長楊潤雄與涂謹申是九華同屆同學，楊說狄恆是其中學時代的校長，深受師生敬重，學生都受惠於他的教育理念和教學方式，對其離世感到哀傷，但深信他會在天國安享永福。楊稱狄恆給予學生自由度，「放手讓學生做自己喜歡的事」。

特首林鄭月娥亦對狄恆逝世致哀，她說候任期間曾探訪狄恆，諮詢對本港教育的意見；並讚他有教無類，關心每個學生，深得學生信任、尊敬和愛戴，熱心宗教及社會服務，對港貢獻良多。