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2018年12月11日星期二
明路—生涯規劃 第42期
患大腦麻痺症 僅一指能按鍵 再生勇士發明單字聲控打字
幼兒工作員比例改 議員斥1比6仍落後
文憑試成績覆核加價4% 中英文重閱答卷859元
生涯規劃﹕延禧 美學揭秘
各行各業﹕重現靡衣美景 豈止靠史料
行業學堂﹕讀舞台服裝設計 煉就幕後高手
生涯手記﹕當「梵高」遇上梵高
規劃情報﹕THE工程學排名 港5校全跌
ABRSM純演奏試 15%港生評優秀
港大哈佛合設實驗室 研發精準醫學儀器
休刊小啟
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休刊小啟
【明報專訊】《明路——生涯規劃》將休刊三周，第43期於2019年1月8日復刊。
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患大腦麻痺症 僅一指能按鍵 再生勇士發明單字聲控打字
幼兒工作員比例改 議員斥1比6仍落後
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