文憑試成績覆核加價4%　中英文重閱答卷859元

2019年DSE考試時間表出爐，4個核心科目的筆試在4月開考，同一星期內，4月1日及2日先考中文科，4月3日考通識教育，4月4日及5日考英文，數學則在4月8日考試。放榜日子定於7月10日，考生收到成績5日內可申請覆核。

提醒加答題紙須繩綁

考評局調整成績覆核費，平均上調約4%。若考生申請重閱答卷，中英文科試卷不計口試，學校考生需繳交859元，自修生需交1031元；甲類部分的非語文科目，即數學、通識教育及部分選修科，學校考生申請覆核成績的費用為716元。

考評局稱，加幅由7至40元不等，與考試費調整幅度相若，又指是考慮到多方面因素，包括經濟狀况、通脹、考生負擔能力、考評局財政狀况等。如考生覆核後成績獲提升，可獲退還有關費用。

此外，2019年文憑試《考生手冊》出版，考評局會向考生提供電子版，載列考試相關規則與程序、應考須知，又在手冊新增一項注意事項，提醒考生答卷加補充答題紙時，要用繩綁於相關答題簿內，否則有可能不獲評閱。