幼兒工作員比例改 議員斥1比6仍落後

民建聯立法會議員梁志祥指出，1比6的幼兒工作員人手比例屬1976年的水平，認為如今制定此比例並不合理，建議政府將比例改至1比4。羅致光強調，社會需時培訓合資格的幼兒工作員，相信未來數年內亦難再進一步將比例改至1比4。

社區保母加獎勵金有監管問題

政府設有鄰里支援幼兒照顧計劃，社區保母會為9歲以下兒童提供彈性照顧服務，但服務僅屬義務性質，保母會獲獎勵金，每小時約18至23元。社福界議員邵家臻認為應將獎勵金提升至最低工資水平。羅致光指出，若社區保母變成一份工作，政府介入時會出現一連串監管問題，包括資歷、訓練及需否規定購買保險等。他說若獎勵金提升至最低工資水平，也會予人是一份工作的觀感。

此外，本港設有19間互助幼兒中心，但近年使用率平均僅8%，勞福局打算2019至2020年度起分階段重整中心。羅致光解釋，自推行社區保母後兩者功能重疊，令互助幼兒中心使用率下降，另指中心場地一般不太大，不能轉做獨立幼兒中心，正探討將中心轉型，如為3至6歲幼稚園學童提供課餘託管服務。