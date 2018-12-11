患大腦麻痺症 僅一指能按鍵 再生勇士發明單字聲控打字

「A！」張世豪向着電腦咪高峰發出一個單音，系統即自動選取其所需字母。患有大腦麻痺症的張世豪曾獲「再生勇士」獎，只有右手一隻手指能打字，亦不能清楚表達。張世豪現於浸會大學攻讀高級信息系統理學碩士，他曾用鼠標眼球追蹤系統輔助使用電腦，但因身體肌肉會不由自主地活動，準確度並不高；又曾用普通鍵盤來打字，逐個字按，一封50個英文字的電郵，動輒用上半小時甚至45分鐘來完成。其父說，鍵盤更因兒子不能控制力度打字而常有損壞。

一年半前，張世豪開始研發聲控電腦軟件「CP2JOY」，協助如他一樣無論在說話或活動等方面均有困難的肢體殘障人士。用戶首先可在他人協助下，自設不同英文單音聲所代表的指令，如點擊及刪字等；軟件亦設「滾動式選擇字母」輸入方法。

15分鐘完成50字電郵

如張世豪能清楚發出「A」、「Ｏ」及「Ｅ」音，三聲分別代表「左按」、「下一行字母」及「刪字」的指令。當他需要打字時，可打開滾動式選擇字母輸入方法，透過聲控便可選取字母。張世豪稱現時大約10至15分鐘便可完成50個英文字的電郵。另使用者只需使用市面上有售的USB操控桿及按鈕，取代平日使用的滑鼠，分別用來移動鼠標及跳至鼠標常用位置，方便不能控制肌肉活動的肢體殘障人士。

將設社企推出市場

指導張研發的計算機科學系副教授蔡冠球表示，肢體殘障人士特別是程度較嚴重的大腦麻痺及肌肉萎縮症患者等，使用電腦時往往遇到不同障礙，影響學習或工作等。蔡解釋市面上的輔助工具如熒幕鍵盤或體感控制系統等，對肌肉靈活度要求高，其實對肢體殘障人士而言有一定難度，又如現有的聲控系統，只能辨認清晰句子指令。

蔡冠球又表示，早前有約4至5名特殊學校的肢體殘障學生試用後反應良好，早前張世豪更獲社會創新及創業發展基金10萬元獎金，正預備成立社企，將CP2JOY產業化，提供予有需要人士使用，考慮以月費形式收費，預計10個月後推出。