中學生製時事桌遊 「手臂延伸」「天竹來襲」成攻擊牌

「明日大嶼」啟發 盼製港人遊戲喚共鳴

玩桌上遊戲時，有沒有想過有以香港作為主題的遊戲？路德會呂祥光中學學生有感市面上桌上遊戲甚少以香港為題材，希望製作一個屬於香港人的遊戲。早前施政報告提出的「明日大嶼」人工島願景計劃引起社會熱烈討論，啟發呂祥光中學學生將其作為桌上遊戲主題，但因題材較複雜，難以融入遊戲，學生們轉而搜尋不同時事新聞並二次創作名稱，最終製成現時的「香城攻略」桌上遊戲。

遊戲一共有7個角色，分別是代表政界的「高層官員」及臉部有一半被塗黑的「香城警察」、代表商界的「大快樂」及「李老闆」，以及代表市民的「打工仔」、「維園阿伯」及「漫展粉絲」。另設21款二次創作新聞事件的「技能牌」或「情境牌」，用以攻擊其他玩家。例如有可取去另一玩家手上紙牌的「手臂延伸」技能牌、又或需要所有玩家扔掉手上一張紙牌的「天竹來襲」等，最快令他人失去所有「資金」的玩家便為之勝利。

而「資金」又是學生們心思之作。眾人向學校附近餐廳收集飲品的鋁樽蓋，消毒過後噴上油漆，廢品搖身一變，成為玩家手上的資金。花了兩星期設計，又要搜尋不同時事新聞，遊戲玩法更改了7次。整個設計團體有約20人，由中四及中五學生組成，其中隊員梁芷琪強調遊戲不是用來表達任何政治取態，只是希望港人玩時會有「共鳴」，又說其中最深刻一宗改名新聞是2003年的非典型肺炎SARS，「當時我們剛出生不久，要特意上網找資料……亦很敬佩醫護人員如謝婉雯犧牲自己來服務市民」。

創業教育計劃 學生用回收物料製產品

青年成就香港部今年續辦年輕人創業教育計劃「JA學生營商體驗計劃」，有逾1500多名15至18歲學生組成70多間公司參加，創作產品或提供服務，本周六（15日）早上10時至下午5時半在中環遮打花園舉行展銷會。

有參加隊伍利用回收物料循環再製的產品，如保良局羅傑承（一九八三）中學隊伍利用回收物料製成不同玩具及飾物等，保良局何蔭棠中學隊伍利用回收玻璃樽製成擺設，以及仁愛堂田家炳中學隊伍將舊衣物製成拼布布袋等。