調查稱18%小學生現徵狀 親子關係疏離 學童最易抑鬱

過來人：父常離港 祖父有代溝難解焦慮

就讀中二的阿Bell（化名），父親因做生意關係而經常離港，故她從小與爺爺及嫲嫲同住。阿Bell小學時就讀傳統名校，父親說她平均分達80多分「但排名仍是在尾幾個」。同學間競爭大，至小五六臨近升中學時期，她常因功課及溫習問題而非常緊張，但同居的爺爺和嫲嫲與她常有代溝，亦未有了解她的焦慮，爺爺更曾對她說「如果你再不努力（讀書），沒有人看得起你」，令她耿耿於懷。阿Bell憶述睡前會想很多事情，到了小六時更常肚痛；後來做學校的抑鬱測量問卷，始知自己有抑鬱傾向徵狀。

對於女兒的困難，父親說一星期大約見女兒兩次，多與她一起玩水上活動，亦有交談，因女兒表現輕鬆愉快，未有為意。阿Bell說自升上中學後，身邊多了合得來的朋友，亦開始學會以唱歌及聽音樂紓壓。

壓力來源 升中少玩各佔兩成

浸信會愛羣社會服務處在今年1月至3月以自填問卷形式，訪問了1819個小三至小六的學童。結果發現，在焦慮及抑鬱量表方面，有5.3%學童的抑鬱徵狀出現頻度達需關注水平，另12.3%達臨牀水平，即需接受專業輔導，兩者合共比率較去年微升約4個百分點。另受訪學童的「兒童焦慮和抑鬱量表」平均分為49.4分，亦較去年的47.9分高1.5分。該量表平均值最高分為141分，最低為0分，49.4分屬沒有或輕微程度。

壓力來源方面，以1分（從不）至4分（經常）計算，首3個受訪學童評為「經常」的項目，分別是選擇中學及升中適應，有19.6%；其次是自由或玩樂時間太少，有19.5%；第3是父母責罵或處罰，有18.7%。

服務處另訪問學童與父母及朋友關係問題，並採用多元迴歸分析及預測學童抑鬱的因素，結果顯示疏離的親子關係對兒童抑鬱的影響最大，風險有23.7%，其次是學業壓力有10.6%，朋輩關係疏離則為3.9%。

機構：家長多管學業 忽略情感連結

服務處精神健康綜合服務協調主任盤鳳愛表示，發現不少學童常感孤單，無人可傾訴，而許多父母花大量時間在子女學業上，「忽略了情感連結」，建議父母因應子女不同成長階段，以不同形式表達愛。