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2018年12月7日星期五
智叻中文Smarties' 第387期
擔心家庭經濟狀况 四成基層童感壓力
明報校記開學 徐立之：多接觸科學
理大酒店管理36.5人爭一位
卷四實戰場﹕領袖 像什麼？
卷四實戰場﹕象徵題 思考三部曲
卷四實戰場﹕參考答案
城市沙龍﹕迪化街的本草潮
博看世界．北洋軍閥︰民初的軍事強人
諸君有禮﹕網上祭祀 慎終追遠
閱讀篇章﹕〈年輕的重量〉——朱少璋
閱讀篇章﹕〈年輕的重量〉
參考答案
卷二練筆﹕「論證」有價——提升闡釋論據的技巧
綜合精練．演講辭：培養青年責任感
綜合精練﹕小練習
作戰攻略．卷一︰不要放過被邊緣化的分數
文化萬花筒：潮州打冷
文化萬花筒：點解叫「打冷」？
時事考題：跑步選手接國旗失冠
答案
歷史小課堂：植物與醫道：李時珍
遊戲時間：冰雪節賞冰雕
答案
趣卜卜書齋：趕工以防萬一？
答案
創意園地：聖誕填色比賽
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遊戲時間：冰雪節賞冰雕
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【明報專訊】12月已到，大家是否期待聖誕節的來臨？如果想過「白色聖誕」，可考慮到位於中國最北的黑龍江省，當地有馳名中外的中國哈爾濱國際冰雪節，可在嚴寒下欣賞壯觀的冰雕！
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