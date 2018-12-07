教育
智叻中文Smarties' 第387期
下一篇 上一篇

遊戲時間：冰雪節賞冰雕

【明報專訊】12月已到，大家是否期待聖誕節的來臨？如果想過「白色聖誕」，可考慮到位於中國最北的黑龍江省，當地有馳名中外的中國哈爾濱國際冰雪節，可在嚴寒下欣賞壯觀的冰雕！

上 / 下一篇新聞

相關新聞