教育
語文同樂 第349期
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卷四實戰場﹕領袖 像什麼？

【明報專訊】由台灣「九合一」選舉、香港立法會九龍西補選以至校園學生會選舉，站台人物都展示出不同的領袖姿態。在台港選舉結果出爐前的周五黃昏，福建中學（小西灣）與衛理中學中六生齊集禮堂，談談對領袖的看法。

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