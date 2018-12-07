理大酒店管理36.5人爭一位

科大工程最多人報讀

今年聯招最多人競爭的理大酒店業管理理學士課程，有1826人將其於Band A位置，學額有40至50個，若以50個學額計算，則36.5人爭一位。而教大幼兒教育，去年只有14個學額，競爭人數逾百，今年則增加至45至54個，以1818名報讀Band A人數計算，則下降至約33.7人爭一學位。

至於其餘6間大學競爭最激烈的課程，以Band A報讀人數及較多學額計算，浸會大學的體育及康樂管理學士課程有982人爭30個學位，即平均有32.7人爭一位。科技大學的工程學有2357人爭662個學位，即平均3.6人爭一位。香港大學的護理學學士課程有2118人爭215個學位，平均9.9人爭一位；中文大學的社會科學學士課程有1125人爭85個學位，平均13.2人爭一位；城市大學的文學士（中文及歷史）有703人爭50個學位，平均14.1人爭一位。而嶺南大學的文學士學士課程，則262人爭35個學位學位，平均7.5人爭一位。