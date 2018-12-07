擔心家庭經濟狀况 四成基層童感壓力

7名受訪童一人壓力爆燈

聖雅各福群會就基層學童壓力問題等，在今年10月訪問807名家庭收入只有家庭入息中位數55%，或正領取全額書簿津貼的小三至小六基層學童，以及791名家長。其中自評壓力分數一部分，有19%受訪學童自評壓力指數達7至9分（滿分10分）的高水平，14%學童更自評壓力指數達10分，即約每7名受訪學童中，有一人壓力「爆燈」。而自評壓力指數1至3分低水平以及4至6分中水平的學童，兩者均是32%，其餘則是沒有透露。

25%學童會向家長傾訴

至於被問會否因擔心家庭經濟情况而產生壓力，有四成學童表示會，但只有23%受訪家長表示知悉子女有此情况。被問及會否因擔心經濟情况而感不安甚至哭泣，有23%學童表示曾出現此情况，同樣地只有8%家長表示知道。當學童有壓力時，78%家長指會聆聽子女的心事，不過只有25%學童表示會向家長傾訴。

家長大多不知子女不安

在零用錢方面，29%受訪家長指從不給予零用錢，35%指一星期給予25元或以下，其餘則給予26元或以上。

就讀聖愛德華天主教小學的5年級生潘卓琳成績一直名列前茅，她說壓力來源有時來自學業，其母親雖表示只要「盡力已可」，但有時亦會因其成績未達期望而感到不快。而同校的郭源指多因與人相處問題而感壓力，他說會與老師及父母傾訴，但身邊有同學因怕被「父母怪責」而不願與父母訴說心事。

帶氧運動健康食品助紓壓

聖雅各福群會扶貧服務高級經理吳雯賢表示關注學童壓力情况。她指高小學生開始步入青春期後，心理上有轉變，角色亦由初小備受呵護轉為開始要學習獨立等，均會令學生感到有壓力。吳又說基層學童同時亦會因家庭經濟問題而有壓力，但按其觀察，學童多將感受放在心裏，或自行解決問題，「如知家庭負擔不了，他們會主動說不買（東西）」，故調查出現有家長未必知道子女曾因擔心家庭經濟情况而曾產生壓力。吳雯賢又建議學童多做帶氧運動，及進食健康食品如果仁及三文魚等，有助紓緩壓力。