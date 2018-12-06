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2018年12月6日星期四
通通識 第551期
理大兩自資院校收生減1268人 明愛白英奇跌43%最多 4院校收不足50人
自資院校加學費最多4.98%
時事議題﹕內地工潮 每年逾千宗
時事議題﹕企業有法不依 內地工人欠保障
時事議題﹕2億農民工 為生計掙扎
時事議題﹕答題指引
生活看通識﹕回收剩食 處理廚餘
世界三分鐘﹕芬蘭式幸福 居家 把酒 愛護自己
火星庫﹕大數據時代 私隱不私隱
觀點與角度﹕另類療法 延誤診治？
撒哈拉節 黃沙滾滾
國有特色﹕撒哈拉節賽駱駝
新聞焦點﹕大象生病怎樣治？
新聞焦點﹕答案
新聞有常識﹕(1)新版「大富翁」不設房地業
(2)埃及古墓發現多具動物木乃伊
答案
國際大事典﹕孤島土著射殺登島者
濕地居民﹕與「候鳥」有約（下）
（你知？我知！）小心升降機空隙
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時事議題﹕答題指引
【明報專訊】．新聞議題：中國勞工權益
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理大兩自資院校收生減1268人 明愛白英奇跌43%最多 4院校收不足50人
自資院校加學費最多4.98%
時事議題﹕內地工潮 每年逾千宗
時事議題﹕企業有法不依 內地工人欠保障
時事議題﹕2億農民工 為生計掙扎
時事議題﹕答題指引
生活看通識﹕回收剩食 處理廚餘
世界三分鐘﹕芬蘭式幸福 居家 把酒 愛護自己
火星庫﹕大數據時代 私隱不私隱
觀點與角度﹕另類療法 延誤診治？
撒哈拉節 黃沙滾滾
國有特色﹕撒哈拉節賽駱駝
新聞焦點﹕大象生病怎樣治？
新聞焦點﹕答案
新聞有常識﹕(1)新版「大富翁」不設房地業
(2)埃及古墓發現多具動物木乃伊
答案
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濕地居民﹕與「候鳥」有約（下）
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