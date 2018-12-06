教育
通通識 第551期
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時事議題﹕企業有法不依 內地工人欠保障

【明報專訊】截至2017年，內地的就業人口達7.76億，針對維護工人權益，當局有相關的法例及措施保護，但內地多次有工人發起工潮，稱備受剝削，背後涉及什麼原因？

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