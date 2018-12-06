自資院校加學費最多4.98%

東華物理治療加幅最大

東華學院的物理治療學（榮譽）理學士學費由一年13.4萬元增至約14.07萬元，增幅近5%，但課程屬政府「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」資助，學生享有7.17萬元資助，即扣除資助後，所需學費約6.9萬元。該學院其他課程如「創業與管理學工商管理（榮譽）學士」及「應用心理學(榮譽) 社會科學學士」，學費增幅約3.5%。

至於部分課程去年增幅約19%的公開大學，是次加幅介乎1.5%至4.17%之間，當中屬SSSDP的「電影設計及攝影數碼藝術榮譽藝術學士」，2018/19學年學費約7.5萬元，下學年學費則是7.8萬元，增幅約4.17%，但同樣可扣減7.17萬元資助。去年學費加幅最多、達19.04%的香港高等教育科技學院 （THEi），則未有更新學費資料。

恒大加1.5% 按通脹調整

剛升格大學的恒生大學學費未有顯著增加，加幅多為1.5%。恒大指由2019/20學年開始，年度學費按政府每年公布之綜合消費物價指數（即通脹率）作調整。

E-APP今起收申請

教育局為合資格學生提供3.08萬元的「免入息審查資助計劃」，參與資助計劃的院校，學費升幅不可超越綜合消費物價指數，超出者需提交充分理據及先得局方批准。E-APP首輪申請期由今日起至明年5月14日，學生可預先報讀「大學聯合招生辦法」以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程。