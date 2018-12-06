理大兩自資院校收生減1268人 明愛白英奇跌43%最多 4院校收不足50人

明德收37人最少

2018/19學年共有27間專上院校提供自資課程，包括副學位、一年級學士及銜接學位。教育局回覆本報查詢各校實際收生人數（見表），有4間學校本學年新生不足50人，包括明德學院（37人）、宏恩基督教學院（39人）、香港能仁專上學院（48人），而香港藝術中心的附屬機構香港藝術學院未提供學位收生人數，該校副學位新生人數為38人。

部分開辦副學位課程的院校收生衝擊較大，其中明愛白英奇專業學校2017/18學年收192人，今學年7個副學位課程則共取錄110人。

理大兩校副學位收生大減

理工大學轄下兩間專上院校（專業進修學院和香港專上學院）整體收生跌18%，其中副學位新生由2017/18學年的5764人，減至今學年4670人，跌幅19%。珠海學院收生亦跌17%至180人。

中六生減 收生續受打擊

東華學院本學年開辦物理治療學士，學校入學人數增長16%至834人，校長呂汝漢稱，學校定位以醫療專業課程為主，吸引學生入讀，不過整體而言，在自資院校收生「寒冬期」，收生壓力定必愈來愈大，故學校會繼續審慎部署之後的收生策略，「始終中六學生人數一年比一年少，未來數年自資院校收生人數及質素均受衝擊，尤其家長及學生都優先考慮政府資助課程」。他又說，政府的「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），令部分護理及醫療課程獲政府資助，學費降低，「對院校幫了很多」。

據教育局轄下檢討自資專上教育專責小組早前的文件，今年中六畢業生有51,600人，推算明年降至48,100。各校收生規劃亦因而調節，教育局昨更新「非教資會資助及非聯招專上院校2019/20學年預計收生人數」，32校料收生29,352人，按年減約13%。