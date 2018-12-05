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語文同樂 第348期
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擺文字上枱：再說東坡先生 蝙蝠、生蠔與河豚

【明報專訊】早前寫過宋代兼善詩文的大文豪蘇軾好吃饞嘴，是現代版的「吃貨」（見11月7日「老饕東坡」一文）。如果告訴你，蘇軾還吃過老鼠、蝙蝠，你信嗎？

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