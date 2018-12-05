教育
語文同樂 第348期
下一篇 上一篇

文字青春痘：閱讀篇

【明報專訊】書卷味，是氣質，也是修養。老師常言道，開卷有益，閱讀能提升書卷味。不過，就算你不是要做文青，閱讀也能令你減少寫錯字，好好閱讀今期的〈文字青春痘〉吧。

上 / 下一篇新聞

相關新聞