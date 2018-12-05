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2018年12月5日星期三
語文同樂 第348期
聖保羅書院籌3.8億擴建 增課室面積建運動場 校長：兩年沒談加費
理大學英文新系統 看片自動尋諺語
第22屆校園記者﹕關注傳統行業深入「棚仔」 道布販心聲奪寫作大獎
第21屆校記得獎作品﹕恒生盃——全年寫作大獎．「棚仔」擺檔40載 布販何去何從
全年寫作大獎優異獎﹕人生並非一帆風順 鏡頭後的郭詠琴
全年寫作大獎優異獎﹕由興盛到式微 香港石礦業的百年歷史
全年寫作大獎優異獎﹕比利時漫畫家：放膽創作就是藝術家
全年寫作大獎優異獎﹕港人講夢 輸得起，不言棄
第21屆活動花絮回顧
書與人生：不愛看店的店主
書與人生：雅致小書屋 帶讀者「回家」
書與人生：太平山街 ╳ 打卡位
古文化談：訴訟 ╳ 寧縱毋枉
答案
視聽之娛：華語版《情書》 再續前緣
投稿園地：靜
文字青春痘：閱讀篇
答案
擺文字上枱：再說東坡先生 蝙蝠、生蠔與河豚
News corner﹕Ticket scalping
Ticket scalping
Answers, News corner
Game﹕Country park
Answers, Game
Animal﹕Spotted seal
Comic﹕Bill, wake up!
Answers, Comic
Story﹕A tricky deal
Expression﹕Candle
Horizon﹕Swords
Readers' corner﹕I love online videos!
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【明報專訊】◆1. A.權衡
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聖保羅書院籌3.8億擴建 增課室面積建運動場 校長：兩年沒談加費
理大學英文新系統 看片自動尋諺語
第22屆校園記者﹕關注傳統行業深入「棚仔」 道布販心聲奪寫作大獎
第21屆校記得獎作品﹕恒生盃——全年寫作大獎．「棚仔」擺檔40載 布販何去何從
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答案
視聽之娛：華語版《情書》 再續前緣
投稿園地：靜
文字青春痘：閱讀篇
答案
擺文字上枱：再說東坡先生 蝙蝠、生蠔與河豚
News corner﹕Ticket scalping
Ticket scalping
Answers, News corner
Game﹕Country park
Answers, Game
Animal﹕Spotted seal
Comic﹕Bill, wake up!
Answers, Comic
Story﹕A tricky deal
Expression﹕Candle
Horizon﹕Swords
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聖保羅書院籌3.8億擴建 增課室面積建運動場 校長：兩年沒談加費
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文字青春痘：閱讀篇
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