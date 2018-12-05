全年寫作大獎優異獎﹕港人講夢 輸得起，不言棄

本地手表品牌創辦人黎鈞國說：「就像當初的我一樣，先讓自己『輸得起』兩年。衝出去做，就算結果如何，人生也不會有遺憾和後悔。」他認為，創業最重要是接受自己的產品，還要經常思考顧客在買什麼？以其網上平台為例，讓客人設計手表，他們買的便是服務，或者是一份別出心裁的禮物。

香港足球隊教練團成員郭嘉諾提到早前帶領香港足球代表隊到朝鮮參加亞洲盃外圍賽，更邀請在場學生模仿領隊勉勵球隊。他認為「成功人士不一定是賺大錢的企業家，運動員也可以。運動員在背後付出的努力，是一般人難以想像的」。

香港跳繩代表隊員周永樂於「世界跳繩錦標賽2016」奪得個人花式跳繩冠軍，他憶述「求學期間，我的確無法平衡跳繩和學業。不過幸好我的成績不算太差，足以令我入大學」。現在他兼任青少年跳繩隊的教練，希望青少年能勇於嘗試，不怕挫敗，不要輕言放棄。

前新聞從業員、著名插畫師郭詠嘉是成功轉行的例子，「很多人認為我轉行很輕鬆，其實不然。辭去新聞從業員一職後，我當過公關，然後才成為全職插畫師。曾經受過家人反對，自己也曾質疑自己。」她鼓勵學生若面對職業選擇的迷茫，要選取最適合自己的路。

■評語

報道詳盡，資料充足，讓讀者明白立志的重要。——香港教育專業人員協會學術部主任王美琪

資料準備充分，文章自然流暢，言之有物，可惜中段未能清楚交代受訪者身分，也有若干錯別字，為美中不足。——恒生銀行企業責任主管何卓惠

■評審名單（排名不分先後）

教育評議會主席 何漢權

香港津貼中學議會主席 潘淑嫻

香港教育專業人員協會學術部主任 王美琪

香港浸會大學傳理學院院長 黃煜

香港中文大學新聞與傳播學院院長 李立峯

教育局課程發展處中國語文教育組課程發展主任 鄒靜雯

恒生銀行企業責任主管 何卓惠

《明報》執行總編輯 陳錦強