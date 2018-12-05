全年寫作大獎優異獎﹕比利時漫畫家：放膽創作就是藝術家

Lucie現居法國，曾在法國奧爾良（Orléans）學習平面設計、於比利時布魯塞爾學習漫畫，並曾於童書出版社丶電子遊戲公司等工作，作品見於雜誌ShortBox、CICADA等。她15歲才開始接觸繪畫，然而未覺甚晚，更從不丟棄草稿，又在社交平台Tumblr和Instagram發布作品，可回顧繪畫紀錄，逐點修改而進步。

Lucie獲邀現場創作插畫，她眼中的香港被大廈丶招牌包圍，人顯得渺小，正如畫中的孩子走訪香港，看到灣仔蛇羹店丶祺棧茶行和電車，街道掛滿五光十色的招牌，令她暈眩，於是她畫上夕陽點綴天空，讓視覺稍微放鬆。Lucie看畢香港漫畫展覽後，特別欣賞《13点》漫畫家李惠珍，讚賞其筆下的人物打扮優雅，每頁漫畫都如時裝秀般精彩。

Lucie兒時愛看《小王子》，受啟發創作童話。她有寫日記的習慣，記下無聊但有趣的瑣碎事，例如男友發現她把所有書藏於睡牀，深感驚訝，她稱之為bed library（圖書館牀）。她用心感受生活，情感成為靈感來源，正如《小王子》所說：「真正重要的東西，只用眼睛是看不見的。」

香港不少父母反對孩子從事創作行業，因為收入較難維持生計。Lucie很幸運，父母十分支持她的藝術事業。「只要能不失熱誠，每天都創作，便是藝術家。人們毋須被『藝術家』一詞所限，就像兒時不介意別人的眼光，放膽創作，人人都是藝術家。」

■評語

取材特別，內容豐富，中心思想明確，從標題到內文相當緊扣。——教育評議會主席 何漢權

文章具備特寫風格，亦有連貫和清晰的主題，能將受訪者有趣的一面介紹給讀者。——香港中文大學新聞與傳播學院院長 李立峯