全年寫作大獎優異獎﹕由興盛到式微 香港石礦業的百年歷史

港大房地產及建設系兼任教授潘新華表示，香港除了有著名的花崗岩建築如美利樓和伯大尼修院等，也有花崗岩出口業務，如廣州的石室教堂，用的便是本港出產的花崗岩。以前香港的礦業發展更跨越國際，礦石出口到美國、荷蘭、澳洲等地。如果大家在旅行時細心觀察，或許會發現「香港製造」的礦石建築呢！

說起出口至美國三藩巿的花崗岩，潘新華分享從研究中得悉的一些趣事，「當時（約1850年代）美國的商人想興建一座商業大廈，但因擔心火災（威脅），於是看中了香港的石材，向香港的礦商訂購花崗岩，鋪在建築表面作為裝飾和保護，但因為花崗岩部分在香港裝嵌，說明都是使用中文，因此需要華人建築師去當地協助興建」。他續稱，當時的工人篤信風水，到當地後認為建築物位置的風水不佳，於是美商讓他們做法事，但工人仍不滿意，在整個興建過程中堅持「向後起」。

現今的香港是國際金融中心，也是大型的轉口港，轉運業務繁盛，但直接的出口甚少提及。由興盛到式微，是香港很多行業的寫照，時至今日，全港只剩下屯門藍田的石礦場依然在營運，且預計會於2022至2023年完成開採。這刻沒人知道石礦場的命運將何去何從，唯一能夠肯定的是，沒有人可以否定石礦業在香港歷史洪流中留下的痕迹。

■評語

題材具吸引力，惟文章內容點到即止，使讀者有意猶未盡的感覺，建議增長篇幅，深入解構香港礦業的興衰發展。——香港浸會大學傳理學院院長 黃煜

文章簡短精煉，但層次分明，內容揭示香港石礦業鮮為人知的一面，生動而有趣味，文字運用技巧亦見純熟。——恒生銀行企業責任主管 何卓惠