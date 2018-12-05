全年寫作大獎優異獎﹕人生並非一帆風順 鏡頭後的郭詠琴

郭詠琴透露，中四至中五是她最迷失、迷茫的時期。「銀禧（何明華會督銀禧中學）是很好的學校，因為它的程度較高，其他同學的水平也高，才有大的競爭。」當時其學業成績追不上其他同學，曾嘗試補習但幫助不大，加上患有皮膚敏感而遭同學取笑，使她更內向、不想與人接觸。

中七時郭詠琴的身體突然出現問題，故高考只應考了大部分科目便要住院。於樹仁大學新聞與傳播學系半工讀完成課程後，郭詠琴先後於報章及電視台任職記者。2010年，很多無綫電視新聞部員工相繼離開，令她萌生離職念頭，加上偶然的機會，決定轉職至市區重建局。郭詠琴說轉職後，不適應相對穩定的上班時間，於是利用公餘時間修讀碩士課程、考取地產經紀牌照、報讀皮革班等，藉此豐富知識。

「雖然公司仍然提供很好的福利和晉升機會，但人生的價值是什麽？我的性格是不能在一個地方待很久，難道要每天在同一處上班下班，過着周而復始的生活？」數年後，郭詠琴決定離開崗位，並應邀在多所大學任教。其間她認為最可貴的是有更多私人時間，可以嘗試更多新事物，例如到外國進修等。

對於希望投身新聞行業的同學，郭詠琴表示，新聞工作者必須有好奇心和對新聞行業具熱情。她笑言記者是「問題少女」，對很多事情都要尋根問柢，有助發掘新聞題材，而記者工作辛苦，要有熱情才可以堅持。

■評語

文筆不俗，寫作手法略嫌平淡，人物專訪宜採用具體例子、引言等，從多角度描繪受訪者，使其形象更鮮明。——香港浸會大學傳理學院院長黃煜

描述深入，深刻具體，可讀性高。——香港津貼中學議會主席 潘淑嫻