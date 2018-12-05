第21屆校記得獎作品﹕恒生盃——全年寫作大獎．「棚仔」擺檔40載 布販何去何從

「『棚仔』的出現源於約40年前，深水埗發展鐵路系統，原本在路邊擺檔的布販們，被政府安置到欽州街的臨時小販市場。結果一擺，（我）便在棚仔擺檔40年。」其中一名棚仔檔檔主李婆婆自豪地說。2005年，政府希望收回棚仔，但因當時社會反對聲音而收回計劃。2015年政府再向布販發信，表明要永久關閉棚仔。經過數年拉鋸，布販們由最初要求原地安置，變成願意搬到通州街臨時街市繼續經營，但期待政府做好配套措施。

欽州街布販市場商販關注組主席何應開說：「我們要求政府處理好通州街臨時街市附近的露宿者問題，令我們有合適的環境擺檔。另外，即使政府開出八折市值租金，我們也實在無法經營。」八折市值租金相等於現時棚仔租金約10倍。另一名布販梁伯稱：「現時棚仔布販可以提供一些較為冷門、利潤少的布料，正因為租金便宜，可以提供更多布料讓客戶選擇。」

除了將布販安置到附近街市，政府2018年初提出在深水埗興建設計及時裝基地的方案，被指抄襲欽州街布販市場商販關注組2016年提出的方案，並使布業過分商業化。何應開對此顯得有點「激氣」，「我們提出的方案是希望將布業融入社區，但政府的方案好像把市民對布的需求置之不理，眼中只有錢，商販只能賣貴價布，同時令客戶的選擇大減，變相令香港布業失去原本特色」。

◆得獎感想節錄

2018年初我受到關於「棚仔」被逼遷的報道啟發，令我走入棚仔了解檔主們對棚仔和行業前景的看法。傳統行業對香港經濟貢獻可能較小，但是否代表它們沒有存在價值？2010年利東街重建項目，令該處「變身」成高級品牌進駐的商店街，這是否市民大眾所樂見的？發展重要，但發展背後，香港實在有太多被我們遺忘和忽略的細節。

■評語

報道翔實，具新聞性，撰寫角度佳。除了細述布販對重置方案的想法外，亦展現出「棚仔」下珍貴的傳統與人情，情理兼備。——教育局課程發展處中國語文教育組 課程發展主任鄒靜雯

選材有趣，能把「棚仔」的「前世今生」清楚說明，受訪對象也躍然紙上。瑕疵是未能聽聽另一方（政府）怎麼說，而且原文未交代何應開為何許人也（只在圖片說明交代）。——《明報》執行總編輯陳錦強