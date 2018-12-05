第22屆校園記者﹕關注傳統行業深入「棚仔」 道布販心聲奪寫作大獎

◆主辦機構的話

接近真相

「明報校園記者計劃」踏入第22屆，今年的主題是「實踐 擴闊視界」。我們身處的社會，既複雜且步伐急促，網上資訊以海量計，情緒表達與事實追尋的文章混雜難分，社交媒體的建立邏輯又鼓勵物以類聚，意見千人一面，不論是普通讀者，還是有志投身傳媒行業的同學，都要掌握分析報道真偽的能力，明辨意見與事實的分別。

身為記者，我們首要的責任是尋找事實，愈多的事實，就愈接近真相，唯有尋找更多事實，我們才能理性思考、獨立分析。今年報名參加校記計劃的中三至中六同學，須先以「傳媒的挑戰」為題撰寫文章，作為體驗記者生涯的首項挑戰。他們之後會參與編採攝培訓班、實習採訪、新聞講座及星之約會等活動，擴闊視野，培養承擔協作的精神。

21年來，計劃已培養近9500名校園記者，有不少人加入了傳媒，從生力軍蛻變為貢獻良多的「老鬼」，更多的是透過計劃了解傳媒運作，有更紮實的基本功，以堅持不懈的求真態度，在生活上實踐。我們希望，明報校記計劃可以培養新一代以尋事實求真相的態度，迎接人生未來的挑戰。

■支持機構的話

盼承傳探究真相精神

世界趨勢瞬息萬變，科技發展一日千里。面對變化不斷的環境，具備記者敏銳的洞察及分析力，靈活變通，自能立足社會，面向世界。

有見及此，今年踏入第22屆的「明報校園記者計劃」以「實踐 擴闊視界」為主題，提供更多機會讓校園記者涉獵不同範疇的新聞，如副刊、體育、專題報道等，希望校記藉此了解不同傳媒崗位的日常工作，並透過多元化的實習採訪，培養洞察力及宏觀視野，有助日後個人發展。

恒生銀行一向關注青少年發展，自1999年全力支持「明報校園記者計劃」，鼓勵年輕人關注社會事務，並透過採訪的實戰經驗，學習尋根究柢、明辨慎思，同時培養良好的溝通技巧，無論在求學路上及職場上都能終身受用。

計劃今年邀請多名已踏足職場的前校園記者向本屆參加者分享心得，期望新一屆校記能繼續承傳歷屆參加者探究真相的精神，為讀者帶來更多中立持平的報道。

（得獎作品經編輯刪節，標題經修改）

文字整理：曾嘉敏

圖：得獎校記提供、機構提供、資料圖片