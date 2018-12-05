理大學英文新系統 看片自動尋諺語

【明報專訊】看影片學英文，字幕往往轉瞬即逝，令人難以理解和牢記當中諺語和成語。理工大學學者近日開發出英語學習網上系統「IdiomsTube」，通過文本探勘技術，自動找出網上視頻內的英文慣用語，並連結到字典，即時顯示解釋和例句。電腦亦會產生個人化練習，同時按用戶對用語的熟悉度，定期提示用戶相關用語，加強記憶。系統現時能辨認出逾5萬個英文慣用語，吸引近300用戶使用，亦已免費開放予公眾。
項目於2015年開展，研究團隊今年7月訪問了300名本地大專生，發現當中逾七成有看電視、電影及聽歌學英語的習慣，理大英文系助理教授（研究）練明心表示，現時看影片學英文較有難度，看完後容易忘記，「你問他，看了和學了什麼，他又會說不知」，故練開發了「IdiomsTube」。
免費開放 個人化助增學習興趣
「IdiomsTube」根據用戶搜尋的關鍵字，找出YouTube上內置字幕的視頻，用戶選取影片後，電腦利用文本探勘（Text Mining）等技術，掃描和分析影片內字幕，抽取當中英文成語和諺語等英文慣用語。系統其後會篩選較常用、較長和較難的5個用語，再連結至劍橋和牛津等17本字典及網上資源，即時顯示解釋和示例，並由電腦產生選擇題練習，加強用戶記憶。練明心認為，個人化系統有助學生按興趣學習英文，「每個人看的影片不一樣，由（用戶）自己制訂用什麼題目學英文」。
應用機器學習技術 分析用戶熟悉度
系統同時應用了機器學習（machine learning）等技術，分析用戶對某些字的熟悉度，並套用教學技巧「間隔重複」（Spaced Repetition），定期提示用戶較不熟悉的用語，「一個詞彙學習，其實你要有8次去見到這個詞彙，這（系統）會計算次數，同時計算到你第幾日學習這個詞彙才會記得」。惟因YouTube上電腦產生的字幕未必準確，系統現只包括內附字幕的影片。該項目獲語常會資助約100萬，團隊將比較傳統學習方式與該系統學習的成效。