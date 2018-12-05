聖保羅書院籌3.8億擴建 增課室面積建運動場 校長：兩年沒談加費

重建已50年 指課室細於標準

工程將於般咸道校舍原址擴建，並分為4個階段，預料整項工程2023年完成。首階段主要將課室擴展至原有走廊，再利用懸臂式結構，以鐵架支撐，擴建1.5米闊的新走廊，以此增加每個班房的面積，「我們現在班房是49平方米，在香港來說一般標準班房應約為67平方米，就算我們擴大了都是61平方米，但我們覺得已經較以前好很多，除了寬敞些，亦光亮很多」。

剩餘3階段料每期需約1億元，校方將為每階段籌得一定款項後開展新階段工程，第2階段工程包括改建學校正門、泳池變為室內等，期望於2021年該校170周年校慶前完成；餘下兩階段分別為增設音樂演奏廳和改善活動室等，以及增設室內運動場和擴建體育設施等。

稱「大眾化直資校」 盼不加學費

現時聖保羅書院每學年學費為40,400元，被問到擴建設施後會否調整學費，源廸恩說「暫時這兩年沒談過加學費」，形容該校是一間大眾化的直資學校，不希望收取很貴的學費，「不希望學費增加令人不敢申請（入讀），希望多些不同階層同學也能受惠」；校方接下來亦會以舉辦音樂會及冠名贊助方式為擴建工程籌款。

工程項目策劃小組主席程偉泉表示，擴建期間校舍仍然上課，令工程有一定難度，「安全是第一，第二不可以被工程影響到教學，不論聲音、塵埃及污水，除學生周邊都有住戶」，故工程每天也要待下午3時半放學後才能施工，令工程較平常同類型工程多花兩年。