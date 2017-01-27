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2018年12月4日星期二
明路—生涯規劃 第41期
運動員教大重拾書本 黃金寶「黑妹」：英文最難
空手道選手成大學講師 陳枷彣：教書更大挑戰
教局籲長假多閱讀免抄寫
議員指水泉澳小學規劃失當
生涯規劃﹕逆襲數碼時代 為書本作嫁衣
各行各業﹕刨書讀報搵靈感 設計好書懶不得
入U百科﹕報自資，你要知！
Dr DSE﹕買禮物，好煩惱！
生涯手記﹕如何接受平庸的自己？
規劃情報﹕八大23科收生 平均分20或以下
港大清華 研合辦電腦課程
紅十字國際伙科大 研發災區救援產品
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Dr DSE﹕買禮物，好煩惱！
【明報專訊】．問．Sally﹕
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運動員教大重拾書本 黃金寶「黑妹」：英文最難
空手道選手成大學講師 陳枷彣：教書更大挑戰
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