運動員教大重拾書本 黃金寶「黑妹」：英文最難

2011年，黃金寶以38歲之齡入讀教育大學（時稱教育學院）的健康教育學士課程，當時的他已在想將來任職教練。中二輟學、17歲開始成為全職運動員，黃金寶自言不是讀書人。原本3年的兼讀課程，因為要兼任運動員和港隊教練，其間一度暫停學業，至去年再續。

兼任教練 3年課程花7年未完

說到最困難的地方，黃金寶笑言其中一個是要克服英文問題，他笑言「聽（英文）是可以的，但寫就真的令人很頭痛」。對於平日的課堂內容，他說做了多年運動員，已有一定相關知識，但課堂內容以英文為主，他便要比其他人花上多一點時間及工夫，將英文翻譯成中文以便理解。

除了英文，大學選科及交功課的網上系統亦令他感到束手無策，他笑說至今仍未熟習該系統。去年加入港協暨奧委會任職項目發展幹事的黃金寶說，現時一個學期修讀一科，希望能在兩年內完成課程。

除了黃金寶，「黑妹」葉姵延亦指英文是其一大挑戰。葉姵延在2012年入讀相同課程，這名比隊友稱為「牛」的運動員，其實不是一味只會向前衝，她亦想到退役後的發展。

查字典完論文 望東奧後修碩士

葉姵延中四停學，她憶述為了趕上進度，除了查字典外，每次回港，她都會去補習。想到做畢業論文的時候，她說當時不斷請教英文較好的朋友，為她檢查英文文法等。去年11月，葉姵延正式畢業，獲得學士學位。現時她正全力準備2020年東京奧運，她說到可能是人生最後一次參與奧運，打算其後再修讀碩士。

精英運動員入學「寬進嚴出」

教育大學昨舉行《運動員的雙行道》新書發布會，記載12名教大精英運動員如何兼顧學業及體育訓練。教育大學對香港精英運動員採特別收生機制，以「寬入嚴出」原則教授，教大健康與體育學系主任馬慧穎解釋，課程亦採彈性學業安排，如提供遙距學習及延長修讀期限等。而自2010年起至今，有74名精英運動員入讀教大不同課程。