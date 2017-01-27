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2018年12月3日星期一
通通識 第550期
調查：2/3小學家長因備試情緒失控 逾三成家庭無「優質親子時間」 籲放下手機
港大伙哈佛 科學園建醫學儀器實驗室
港大上月改聯招計分 近七成考生指太遲
芝麻包高鈉 增中風心臟病風險
山墳越界333米 後人拒遷
時事點對點﹕全球近半國家陷嬰兒荒
Data解密﹕中國8億網民 98%手機上網
你識唔識﹕金庸從政路
配對題
選擇題
明報通識網﹕2018/19學年 時事通識問答比賽
Road to 5**﹕Trade unions in Hong Kong
集師廣益﹕簡單做IES（二） 指出內容與題目關係
焦點新聞﹕11月焦點通識新聞
動物大觀園
尋找STEAM蹤迹：長頸鹿被當怪獸？
新聞追蹤：聯合國：全球六成人住屋無廁所 理想的公廁
答案
話說STEAM：鼻子 為什麼要長這樣？
偵探M.A.D. 當搭巴士時只顧看手機
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集師廣益﹕簡單做IES（二） 指出內容與題目關係
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【明報專訊】前文討論了同學如何簡化通識獨立專題探究（IES）設題及完成A部分的方法，接下來將討論其他部分。
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調查：2/3小學家長因備試情緒失控 逾三成家庭無「優質親子時間」 籲放下手機
港大伙哈佛 科學園建醫學儀器實驗室
港大上月改聯招計分 近七成考生指太遲
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