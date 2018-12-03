教育
通通識 第550期
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你識唔識﹕金庸從政路

【明報專訊】武俠小說泰斗金庸離世，他除了以作家身分為人熟知外，他於政界亦佔重要席位，然而其從政之旅並不如作家路般璀璨耀目。11月的焦點新聞，你識唔識？

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