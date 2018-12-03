港大上月改聯招計分 近七成考生指太遲

六成稱添考試壓力

港大新計分機制下，持5**級的考生，由可取得7分提升至8.5分，令個別學科成績突出的考生較各科成績平均者佔優。青年新世界上月12至19日，訪問了908名應屆考生，包括在校考生和自修生，兩成人未聞港大調整計分機制。約六成人指出，港大調整計分機制對其填寫大學聯招志願策略有「明顯影響」，對學科溫習時間分配策略（56.7%）、考試壓力（57.9%）均有影響。

今年有多間大學調整收生計分機制，調查指65.3%受訪考生傾向贊成將香港大學聯招新計分機制擴展至其他大學。而預計自己成績較優的考生（有機會考獲5級或以上）更傾向認同港大新計分機制，贊成率達81.1%。

機構指基層語文及格率低 倡增支援

青年新世界義務總幹事陳嘉敏稱，政府資助大專院校課程的計分標準調整及修改公布時間不一，影響有機會揀選該院校學系考生的擇科策略及應試壓力，建議愈早公布愈好。她又說基層考生中英文科及格率較低，語文科表現較其他考生遜色，「基層考生就算能考獲3322，與同分考生爭取入大學，但因部分院校及學系會予語文科目加分機制，影響他們獲大學取錄的機會」，建議不同院校及學系增加更多元化加分機制，取錄適合不同學科學習能力的考生。